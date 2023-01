Verdachte mesaanval op Duitse trein was eerder al veroordeeld voor steekpartij

De verdachte van de dodelijk steekpartij die woensdag plaatsvond in een trein in het noorden van Duitsland, had eerder al een jaar in voorlopige hechtenis gezeten voor een mesaanval in de stad Hamburg. Dat heeft de woordvoerder van een lokale rechtbank donderdag meegedeeld.

Bij een mesaanval op een trein die van Kiel naar Hamburg reed, zijn woensdagnamiddag twee doden en zeven gewonden gevallen. De vermoedelijke dader, een 33-jarige Palestijn, kon in het station van Brokstedt worden opgepakt. Zijn motief is nog onduidelijk.

De verdachte was in augustus door de districtsrechtbank Hamburg-St. Georg al veroordeeld tot een celstraf van een jaar en een week, zegt Kai Wantzen, de woordvoerder van die rechtbank. Hij had op 18 januari 2022 aan de daklozenopvang een andere man verwond met een mes. De twee hadden ruzie gekregen toen ze in de rij stonden aan te schuiven voor eten.

De Palestijnse man was evenwel in beroep gegaan tegen zijn veroordeling. Omdat er nog geen nieuwe zitting plaatsvond, is de gerechtelijke uitspraak dus niet definitief. Op 19 januari werd de man vrijgelaten, omdat zijn voorlopige hechtenis de uiteindelijke straf van de rechtbank dreigde te overschrijden.

Bovendien was de man eind 2021, dus enkele weken voor het misdrijf aan de daklozenopvang, al in contact gekomen met de Hamburgse politie. Volgens Daniel Schaefer, woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken, was er toen sprake van het toebrengen van lichamelijke letsels, zei de procureur op een persconferentie.

Er liep sinds 2021 ook een procedure om de status van subsidiaire bescherming van de Palestijnse man in te trekken. Maar het is nog niet duidelijk wat het resultaat van die procedure zou zijn, meldt Sabine Sütterlin-Waack, minister van Binnenlandse Zaken van de staat Sleeswijk-Holstein. De verdachte verbleef dus wel degelijk op legale wijze in Duitsland.