Inbreker verstopt zich in vals plafond van Delhaize, maar valt naar beneden wanneer politie winkel doorzoekt

Twee inbrekers hadden het donderdag in de vroege ochtend op de sigaretten gemunt van de Proxy Delhaize op de Bruul in het Oost-Vlaamse Haaltert. Door het stille alarm was de politie echter snel ter plekke en één van de verdachten kon al snel worden ingerekend. De tweede inbreker had zich verstopt in het vals plafond van het filiaal, maar hij viel naar beneden op het moment dat de agenten de winkel doorzochten. “Het is ook de eerste keer dat we dat meemaken”, aldus Frederik, de uitbater van de supermarkt. “De schade valt gelukkig nog mee.”