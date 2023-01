Minister stuurt federale politiereserve naar Antwerpse haven om strijd met drugsmaffia aan te binden

Minister Verlinden en de federale politie gaan politiemensen van de federale reserve in Brussel inzetten in de haven van Antwerpen, in de strijd tegen de drugsmaffia. Dat is ons bevestigd door de federale politie.

“Hierdoor wordt het aantal ploegen dat ’s nachts op het terrein aanwezig is meer dan verdubbeld”, zegt de woordvoerster van de federale politie. “De bedoeling is om per 24 uur zo’n 20-tal mensen van de federale reserve in te zetten, meestal dus ’s nachts. De oplossing is tijdelijk en de uiteindelijke bedoeling is om de scheepvaartpolitie in Antwerpen te versterken.

“Intussen zorgt de Federale Reserve voor meer zichtbare aanwezigheid van de politie op het haventerrein.”

Joery Dehaes van de vakbond ACV is kritisch. “Er worden gaten getrokken om andere gaten te vullen. De federale reserve moet optreden in plots nood en bij plotse calamiteiten. Wat als er nu iets gebeurt elders? Dan is er geen reserve beschikbaar. Dit is geen structurele oplossing”.