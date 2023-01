Chemiereus Dow schrapt 2.000 banen wereldwijd, nog niet duidelijk of er banen in ons land zijn bedreigd

Het Amerikaanse chemiebedrijf Dow wil met een herstructureringsplan wereldwijd zowat 2.000 banen schrappen. Bepaalde sites zullen moeten sluiten, en dat vooral in Europa. Het plan moet een besparing van bijna 1 miljard dollar (918 miljoen euro) in 2023 opleveren, zo kondigde het bedrijf donderdag aan. Bij ons heeft het bedrijf onder meer vestigingen in Antwerpen en Zwijndrecht. Het is nog niet duidelijk of daar jobs sneuvelen.

Dow wil de kostenstructuur aanpakken gezien de macro-economische onzekerheden op de korte termijn, klinkt het in een persbericht. Bepaalde sites moeten sluiten om competitief te blijven en de kosten te optimaliseren, klinkt het.

Het bedrijf kampt in Europa vooral met de hoge energiekosten, zegt CEO Jim Fitterling. Hij wil besparen op de kosten voor logistiek en grondstoffen.

In het eerste kwartaal verwacht Dow 550 miljoen tot 725 miljoen dollar kosten verbonden aan de besparingsplannen te boeken. Het gaat dan om ontslagpremies, kosten verbonden aan sluitingen of afschrijvingen.

LEES OOK. Bijna alle werknemers van Nederlands bedrijf van zonneauto verliezen job

Dow telt volgens de laatste gegevens wereldwijd meer dan 37.800 medewerkers in 31 landen. Het bedrijf is in een rist Europese landen actief, onder meer Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië, maar ook in België en Nederland.

Zo telt Dow volgens de bedrijfswebsite ongeveer 4.000 medewerkers op acht grote locaties in België en Nederland, waaronder zes productiesites. In België heeft het chemiebedrijf vestigingen in Antwerpen en Zwijndrecht alsook in Tertre en Seneffe, beide in Henegouwen. In Brussel is er een kantoor.