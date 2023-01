Filezwaarte nog niet op niveau van voor coronapandemie

Wie in de voorbij dagen op de Antwerpse ring in de file stond, zal het moeilijk kunnen geloven maar de filezwaarte in Vlaanderen zit nog altijd niet op het niveau van voor de coronapandemie. Dat blijkt uit cijfers van Statistiek Vlaanderen

De filezwaarte bedroeg in december vorig jaar 726 kilometeruren (equivalent van 100 kilometer file gedurende een uur of 200 kilometer gedurende een half uur) per werkdag. “Dat wil zeggen dat er in de 12 voorafgaande maanden (januari 2022-december 2022) elke werkdag gemiddeld 726 kilometer file was gedurende 1 uur lang”, legt Statistiek Vlaanderen uit. Dat ligt hoger dan in november vorig jaar (gemiddeld 705 kilometeruren), maar lager dan in december 2019 (772).

De meeste en langste files doen zich voor in de regio’s Antwerpen en Brussel. In de regio Antwerpen nam de filezwaarte tot begin 2020 sneller toe dan in en rond Brussel. De regio Gent en de rest van Vlaanderen kennen veel minder fileverkeer op de hoofdwegen.

De afgelopen jaren steeg de filezwaarte, met een piek in mei 2018. Hierna daalden de cijfers wat, met een zeer sterke daling vanaf maart 2020 door de coronacrisis. In april 2021 steeg het jaargemiddelde van de filezwaarte voor het eerst sinds het begin van de coronacrisis opnieuw.