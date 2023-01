Ook ondergoedmerk Sloggi heeft een menstruatieslip uit. Onze redactrice die een dik jaar geleden vier menstruatieslips testte, voegde de nieuwkomer aan haar regelroutine toe. Is haar menstruatie nu nooit meer een vloek, zoals Sloggi’s persbericht belooft? En hoe is het met de vier andere broekjes in haar ondergoedschuif gesteld?