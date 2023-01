De wintermercato is in volle gang en de Buffalo’s hebben met Elisha Owusu en Andreas Hanche-Olsen twee spelers uitgezwaaid en tegelijk ook met Kamil Piatkowski een nieuwe polyvalente verdediger in huis gehaald. Vorige zomer nam AA Gent ook al dan niet definitief afscheid van enkele spelers. Hoe vergaat het hun en welke toekomst hebben zij nog voor zich?