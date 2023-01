Dit is het moment waarop Zelenski verneemt dat Oekraïne Leopard-tanks krijgt

De Oekraïense president Volodimir Zelenski was woensdag in gesprek met Sky News-journalist Kay Burley toen de Duitse bondskanselier Olaf Scholz aankondigde dat Duitsland Leopard-gevechtstanks zal sturen. Bekijk het moment waarop een verbaasde Zelenski het nieuws verneemt in bovenstaande video.

(sh)