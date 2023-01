LIVE. Gaan deze Limburgse artiesten vanavond aan de haal met een MIA?

In Paleis 12 worden vanavond de Music Industry Awards uitgereikt. Wie gaat aan de haal met een felbegeerd beeldje ter erkenning van hun muzikale verdienste? Er zijn ook heel wat Limburgers die kans maken. Zo is Dana Winner genoemd in de categorie ‘Vlaams populair’. Regi is genomineerd bij ‘Dance’ en ‘Producer’ en de Hasseltse Haunted Youth is kanshebber in maar liefst drie categorieën: “Doorbraak’, ‘Alternative’ en ‘Groep’. Volg hier alles live.