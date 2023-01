Onze tv-tips: grappige dames, een fotografe met een verleden en een blauwe egel

Sonic the hedgehog

VTM, vr, 20.35u

Sonic is een antropomorfe blauwe egel. De overheid is erop gebrand om Sonic te pakken. Sheriff Wachowski besluit om af te reizen naar San Francisco om Sonic te helpen in zijn strijd tegen de kwaadaardige Dr. Ivo Robotnik, een rol in deze film heerlijk vertolkt door Jim Carrey. Het personage is gebaseerd op een videogame, en ook deze film is vooral voor een jong publiek bedoeld. (tove)

Disobedience

Canvas, vr, 21.30u

Een romantisch drama over een fotografe in New York die terugkeert naar haar orthodox-joodse familie in Engeland. Rachel Weisz speelt de hoofdrol in deze verfilming van het boek van Naomi Alderman, waarin met suggestieve details de zondige liefde tussen twee vrouwen wordt beschreven. Een ingetogen film met een mistroostige uitstraling waarin een wereld van emoties verborgen ligt. (tove)

The First Wives Club

Een, vr, 22.45u

Drie vrouwen komen samen om de laatste eer te bewijzen aan een klasgenoot die zichzelf van het leven beroofde. Ze komen erachter dat ze meer met elkaar gemeen hebben dan ze dachten. De sterrencast van deze comedy bestaat uit onder meer Bette Midler, Goldie Hawn, Diane Keaton en Sarah Jessica Parker. Een satire over de goede ouderwetse strijd tussen de seksen gelardeerd met scherpe oneliners. (tove)