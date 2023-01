Het rommelt in Nederlandse ‘Blind getrouwd’: vrouw gooit glas wijn in het gezicht van haar man

Dat niet alle ‘Blind getrouwd’-matches tot een sprookjeshuwelijk leiden, zien we elk jaar in de Belgische versie van het populaire programma. Maar in Nederland gaat het er nog een pak heviger aan toe. Het huwelijk tussen Martijn en Nicole lijkt niet meer te redden na een nieuwe vlammende ruzie. Het potje van Nicole kookte helemaal over: ze beslechtte het dispuut door een glas rode wijn in het gezicht van Martijn te gooien.

Initieel leken Martijn en Nicole nochtans een goede match, maar dat beeld werd vrij snel bijgespijkerd door de ruzies die zich meer en meer begonnen op te stapelen. In een vorige aflevering stopte Nicole zelfs abrupt een autoritje, omdat ze de uitspraken van Martijn helemaal beu was. Ze trok aan de handrem en stapte uit de auto.

De meest recente aflevering toonde weinig beterschap. Een ‘romantisch’ dinertje draaide uit op een nieuw hevig meningsverschil. Alvorens ze aan tafel zaten, liet Martijn verstaan dat hij twijfelde of Nicole wel de juiste vrouw voor hem was. Nicole reageerde gepikeerd, maar er werd afgesproken rustig van het eten te genieten.

Dat bleek echter moeilijker dan verwacht, want al tijdens het voorgerecht escaleerde de situatie opnieuw. Volgens Martijn gebeurde dat nadat hij had aangegeven zich niet veilig te voelen in de auto als Nicole rijdt. “Ze voelde zich weer aangevallen, als een kat in het nauw. En dan pakt ze maar een glas wijn en gooit het in mijn gezicht”, vertelt Martijn over het incident. “Ik was er op een gegeven moment helemaal klaar mee”, verklaarde Nicole achteraf.

Dure wijn

Het incident lijkt de druppel te veel te worden voor het kersverse koppel. Al leek Martijn daar niet al te veel om te malen. “Het was nog eens een dure wijn ook”, zei hij cynisch. Zijn besluit is duidelijk: “Het boek ‘Nicole’ is gesloten. Finito.”