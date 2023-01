Thomas Pieters is voorlopige leider in Dubai

Normaal staan de Verenigde Arabische Emiraten garant voor bakken zon. Nu was dat niet het geval. De baan van de Emirates Golf Club in Dubai werd geteisterd door overvloedige regenval. Dit had zijn repercussie op de eerste ronde van het Dubai Desert Classic. Door het latere aanvangsuur wisten Thomas Pieters (15 holes) en Nicolas Colsaerts (12 holes) hun openingsronde niet volledig af te werken.

Thomas Pieters, startend van hole 10, trok zich er weinig van aan. De 30-jarige Antwerpenaar puurde 6 birdies en een eenzame bogey uit zijn clubs en is voorlopig leider met -5.Ook Nicolas Colsaerts nam met 4 birdies en 1 bogey een zeer degelijke start (-3) en staat op de achtste plaats.Morgen vanaf 5.00 uur Belgische tijd werken beide landgenoten hun openingsronde verder af.

PGA Tour

Thomas Detry wist zich op een 19de plaats te hijsen na de openingsdag van het Farmers Insurance Open. Op de North Course van Torrey Pines Golf Course leverde de 30-jarige Brusselaar een bogeyloze kaart in na birdies op hole 7, 9, 13 en 17. Vandaag krijgt Detry de South Course voor de kiezen.