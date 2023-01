Dit weekend laatste test voor WK veldrijden: Wout van Aert en Mathieu van der Poel ontlopen elkaar met de ene op zaterdag, de andere pas zondag

Zaterdag staat in Hamme de Flandriencross op het programma, de zesde manche van de X20 Badkamers Trofee. Daags nadien wordt in het Franse Besançon een punt gezet achter de wereldbeker.

Wat doen Wout van Aert en Mathieu van der Poel?

Elkaar ontlopen. Van Aert staat zaterdag aan de start in Hamme, Van der Poel zakt zondag af naar het Franse Besançon. Of het een bewuste keuze is, durven we niet te zeggen. Dat Besançon ook graag een topper aan de start kreeg, spreekt voor zich. Dat dan de voorkeur zou uitgaan naar de kleinzoon van wielerlegende Raymond Poulidor, spreekt eveneens voor zich. De keuze voor Hamme bezorgt Van Aert wel minder ‘reisuren’ en een dag langer om te recupereren. Enfin, de keuzes van de renners zorgen er alleen maar voor dat de ‘opbouw’ richting het WK nu al begonnen is.

Geen Van Aert - Van der Poel zoals afgelopen weekend in Benidorm. — © BELGA

Hoe zit het met de klassementen?

Zondag in Besançon is de spankracht zo goed als nihil. Sinds de manche van afgelopen zondag in Benidorm is het nu al geweten dat de respectievelijke wereldbekers gaan naar Laurens Sweeck (mannen-elite), Fem van Empel (vrouwen-elite), Thibau Nys (mannen-U23) en Lauren Molengraaf (meisjes-juniores). Enkel bij de jongens-juniores kan Fransman Leo Bisiaux nog gepasseerd worden door de Nederlander Guus van den Eijnden en onze landgenoot Yordi Corsus.

In Hamme valt er iets meer spankracht te noteren aangezien we nog maar aan de zesde van acht manches toe zijn. Maar ook daar zijn de marges bij de mannen vrij ruim. Bij de vrouwen is er iets meer spankracht, al is het maar de vraag wie er na het WK in Hoogerheide nog actief zal blijven in het veld. Lucinda Brand leidt het klassement en had al aangegeven na Hoogerheide te willen stoppen maar zou nu toch op haar stappen terugkeren.

Wat voor parcoursen krijgen we?

Het parcours in Hamme ligt naast de Schelde. Nog een gelukje dat het de voorbije week relatief droog is gebleven, zo niet hadden we ook in Hamme weer een loodzware wedstrijd kunnen krijgen. Maar ze voorspellen voor zaterdag droog weer zodat we niet het allerzwaarste parcours verwachten.

Wie zondag naar Besançon afreist, heeft nog een flinke trip voor de boeg. Vanuit Hamme rijdt u net geen zevenhonderd kilometer naar het stadje dat niet zo gek ver van de grens met Zwitserland ligt. In de verte gloort de Jura zodat er wel een aantal hoogtemeters overwonnen zullen moeten worden. In 2021 vond er ook al een wereldbeker plaats en toen lag het parcours onder invloed van de regen vrij modderig en kregen we een mooie strijd tussen Toon Aerts en Eli Iserbyt. Aerts leek in de voorlaatste ronde een kloofje te slaan maar gleed onderuit en probeerde Iserbyt nog af te stoppen met een fameuze tackle. Uiteindelijk won Iserbyt alsnog.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Nog iets dat u moet weten?

Heel wat renners passen voor de wereldbeker in Besançon om zich te sparen met het oog op het WK in Hoogerheide. Er wordt druk verstoppertje gespeeld. Het is ook uitkijken naar Michael Vanthourenhout die vorige week in Benidorm in laatste instantie forfait moest geven. Jens Adams kwam dan weer zwaar ten val in Benidorm, kneusde daarbij zijn sleutelbeen en heeft besloten om dit weekend niet te rijden. Hij behoort wel tot de selectie voor het WK in Hoogerheide en hoopt klaar te zijn voor de titelstrijd.

TECHNIEK FLANDRIENCROSS HAMME

Wat?

Zesde manche X20 Badkamers Trofee

Wanneer?

Zaterdag 28 januari

Programma?

11u00: jongens-juniores

11u01: meisjens-juniores

12u10: mannen-beloften

13u45: vrouwen-elite

15u00: mannen-elite

Belangrijkste deelnemers

Mannen-elite: Wout van Aert, Michael Vanthourenhout, Lars van der Haar (Ned), Eli Iserbyt, Thibau Nys, Vincent Baestaens, Lander Loockx, Pim Ronhaar (Ned), Daan Soete, Corné van Kessel, Cameron Mason (GBR).

Vrouwen-elite: Fem van Empel (Ned), Lucinda Brand (Ned), Ceylin del Carmen Alvarado (Ned), Shirin van Anrooij (Ned), Aniek van Alphen (Ned), Marion Norbert-Riberolle, Lauren Molengraaf (Ned), Leonie Bentveld (Ned), Jinse Peeters, Anna Kay (GBR), Francesca Baroni (Ita), Kiona Crabbé, Ellen van Loy.

Tussenstand X20 Badkamers Trofee

1. Eli Iserbyt; 2. Lars van der Haar (Ned) op 1’36”; 3. Jens Adams op 6’36”; 4. Michael Vanthourenhout op 9’04”; 5. Pim Ronhaar op 9’48”.

Tussenstand Soudal Ladies Trophy

1. Lucinda Brand (Ned); 2. Fem van Empel (Ned) op 49”; 3. Ceylin del Carmen Alvarado (Ned) op 1’19”; 4. Denise Betsema (Ned) op 1’54”; 5. Aniek van Alphen (Ned) op 6’49”.

Televisie?

Live via Sporza op EEN en Eurosport.

TECHNIEK WERELDBEKER BESANCON

Wat?

Veertiende en laatste manche wereldbeker

Programma?

09u30: jongens-juniores

10u30: meisjes-juniores

12u00: mannen-U23

13u40: vrouwen-elite

15u10: mannen-elite

Belangrijkste deelnemers:

Mannen-elite: Mathieu van der Poel (Ned), Corné van Kessel (Ned), Lars van der Haar (Ned), Mees Hendrikx (Ned), Pim Ronhaar (Ned), Ryan Kamp (Ned), Joris Nieuwenhuis (Ned), Thijs Aerts, Vincent Baestaens, Eli Iserbyt, Timo Kielich, Gerben Kuypers, Laurens Sweeck, Toon Vandebosch, Niels Vandeputte, Michael Vanthourenhout, Clement Venturini (Fra), Joshua Dubau (Fra), Kevin Kuhn (Zwi), Timon Ruëgg (Zwi), Loris Rouiller (Zwi), Felipe Orts (Spa), Marcel Meisen (Dui), Michael Boros (Tsj).

Vrouwen-elite: Manon Bakker (Ned), Denise Betsema (Ned), Puck Pieterse (Ned), Aniek van Alphen (Ned), Inge van der Heijden (Ned), Annemarie Worst (Ned), Line Burquier (Fra), Helène Clauzel (Fra), Clara Honsinger (VS), Silvia Persico (Ita), Eva Lechner (Ita), Julie Brouwers, Kiona Crabbé, Jana Dobbelaere, Alicia Franck, Marion Norbert-Riberolle, Jinse Peeters, Laura Verdonschot, Suzanne Verhoeven, Krystina Zemanova (Tsj), Blanka Kata Vas (Hon), Zoë Backstedt (GBR), Marie Schreiber (Lux).

Tussenstand Wereldbeker:

Mannen-elite: Laurens Sweeck 355 punten *; 2. Michael Vanthourenhout 309 ptn; 3. Eli Iserbyt 274 ptn; 4. Lars van der Haar (Ned) 264 ptn; 5. Niels Vandeputte 208 ptn.

Vrouwen-elite: Fem van Empel (Ned) 395 punten *; 2. Puck Pieterse (Ned) 350 ptn; 3. Shirin van Anrooij (Ned) 264 ptn; 4. Inge van der Heijden (Ned) 221 ptn; 5. Ceylin del Carmen Alvarado (Ned) 203 ptn.

* Sweeck en Van Empel zijn mathematisch zeker van de eindzege.

Televisie? Live via SPORZA op EEN en Eurosport.