26 overtreders betrapt bij actie rond (brom)fietsverlichting in Hasselt en Zonhoven

De politie LRH heeft woensdag en donderdag controles rond (brom)fietsverlichting gedaan in Hasselt en Zonhoven. 588 (brom)fietsen werden gecontroleerd, 562 waren in orde. Er werden in totaal 9 onmiddellijke inningen en 16 jongeren-pv’s opgesteld. In Zonhoven merkte een politieploeg ook een auto met een defect licht op. De bestuurder bleek onder invloed van drugs en verloor zijn rijbewijs voor 15 dagen. siol