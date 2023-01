Hasselt

Doordat de Hasseltse dessertenwinkel Peas in faling gaat, zijn 78 investeerders hun geld deels of volledig kwijt. Via crowdlending en winwinleningen voorzagen ze Peas van 241.000 euro voor verdere uitbreiding. “Met zo’n achtergestelde lening kom je achter alle schuldeisers”, waarschuwt financieel expert Pascal Paepen.