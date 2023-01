Gerard Piqué post eerste foto met nieuwe vriendin Clara Marti (23)

Gerard Piqué (35) en zijn nieuwe vriendin Clara Marti (23) hebben hun relatie ‘Instagram-official’ gemaakt. De voormalige Spaanse topvoetballer en ex van zangeres Shakira heeft namelijk net een foto van hun twee op het sociale mediaplatform gepost. Exact een week nadat het ‘wraaklied’ van Shakira uitkwam.

Gewoon een foto, geen tekst noch uitleg. Zo maakte Piqué zijn relatie met Marti officieel op Instagram, drie maanden na zijn officiële breuk met zangeres Shakira. Dat de twee een koppel waren, werd al langer gezegd. In 2021 werd Marti namelijk al opgemerkt door enkele fans toen ze op de achtergrond te zien was tijdens een Zoom-interview met Piqué, in het huis dat hij destijds met Shakira deelde.

Dat hij haar bedrogen had, werd er gezegd. Wat Shakira ook exact een week geleden leek te bevestigen in haar nieuwste nummer BZRP music session #53. Daarin zingt ze duidelijk over zijn bedrog: “Je hebt een Ferrari ingeruild voor een Twingo, een Rolex voor een Casio”. Piqué liet het daar niet bij en kwam diezelfde week nog aangereden met, jawel, een Twingo en een Casio rond de pols.

Maar nu lijkt het even gedaan met de spelletjes en is het voor Piqué duidelijk tijd om aan de wereld te tonen dat het menens is met zijn nieuwe vlam. De foto haalde intussen al bijna 3 miljoen likes, Shakira likete de foto nog niet.

