“Sociale zekerheid kan jaarlijks miljard besparen op prijzen geneesmiddelen”

Solidaris zegt dat er veel onduidelijkheid is over hoe de prijzen van geneesmiddelen vandaag tot stand komen. Het internationale AIM (Association Internationale de la Mutualité) heeft daarom in samenwerking met Solidaris een berekeningsmodule of ‘calculator’ ontwikkeld, die “een billijke, evenwichtige en rechtvaardige prijs berekent voor zowel de sociale zekerheid als voor de farmaceutische bedrijven die de geneesmiddelen op de markt brengen”.

“Het resultaat is duidelijk”, zegt Solidaris. “We betalen tussen de 5 en 18 keer de gerechtvaardigde prijs voor kanker- en weesgeneesmiddelen en tot 3 keer de prijs voor meer gangbare behandelingen. Bij een rechtvaardige prijs zou onze sociale zekerheid 4 keer minder betalen voor alle innovatieve geneesmiddelen. 1 miljard euro, of 20 procent van de geneesmiddelenuitgave kan ons land zo elk jaar herinvesteren.”

Solidaris lanceert daarom een grote burgerpetitie met als doel “het debat te openen over gerechtvaardigde prijzen van geneesmiddelen en de overwinsten die farmaceutische bedrijven maken”. Omdat België niet in zijn eentje transparante en lagere prijzen voor geneesmiddelen kan introduceren, vraagt Solidaris dat ons land gebruikmaakt van het voorzitterschap van de Europese Unie om het thema op de agenda te zetten en het debat op gang te brengen over het invoeren van een eerlijk en rechtvaardig prijsmodel op Europees niveau.