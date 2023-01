Ouder koppel wint 2,5 miljoen euro met Lotto in dagbladhandel ’t Winkeltje

De trekking gebeurde op 17 december, net voor de feestdagen, maar de Nationale Loterij maakte het nieuws pas nu bekend en kwam donderdag symbolisch een cheque overhandigen aan Bart Cools van dagbladhandel ’t Winkeltje. De lottowinnaars willen graag anoniem blijven, maar deden hun verhaal bij de Nationale Loterij.

“We spelen al sinds het begin mee en doen dat voor 6,5 euro per week”, vertelt het dolgelukkige koppel. “Dat doen we met een quick pick in de krantenwinkel, die we vaak combineren met Joker+ en af en toe een Win for Life-krasbiljet.”

“Ongeluk in het spel hebben we alleszins niet”, gaat een van beide nieuwe miljonairs door. “We wonnen namelijk al eens een heel mooi bedrag van 8.000 euro, al is dit toch andere koek. Toen we het nieuws vernamen, hadden we allebei kippenvel. En nu hopen we ook anderen mooie momenten te bezorgen. Naast een mooie reis zijn we zeker van plan om te delen met onze familie.”

In 2022 mochten veertig mensen zichzelf Lotto-jackpotwinnaar (zes juiste nummers) noemen, waarvan 29 gelukkige winnaars ook miljonair zijn. In 2023 zijn er tot nu toe al zeven jackpotwinnaars (zes juiste nummers), van wie vier miljonairs. Op winnen staat geen leeftijd. Zo was de oudste winnaar tot hiertoe 97 jaar en de jongste 19 jaar. (kma)