Nieuwe trend: verjaardagsfeestje in een fitnesscentrum

Hasselt

Verjaardagsfeestjes moeten niet altijd in een speeltuin met luchtkastelen, maar kunnen nu ook in een crossfitcentrum. Bij een Hasseltse fitness doen kinderen op een feestje zo snel mogelijk verschillende activiteiten. Crossfit wordt vaak in één adem uitgesproken met vermoeiende work-outs, gespierde lichamen en heel wat fitnessmateriaal. Kortom, niet iets wat meteen in verband wordt gebracht met kinderen. Maar daar zijn ze bij het sportcentrum niet mee eens. De sport is voor alle leeftijden, en de kinderen beleven er veel plezier aan.(KaBu)