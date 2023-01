Berlaar

In een woning in Berlaar houdt een vrouw een zeventigtal honden. Het departement Dierenwelzijn en de lokale politie zijn op de hoogte, maar zouden volgens Vlaams Parlementslid Els Sterckx (Vlaams Belang) niet optreden. “Het is volstrekt onbegrijpelijk dat Dierenwelzijn dit soort situaties door de vingers ziet”, zegt ze.