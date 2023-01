ONZE STERREN MASTERS DARTS. Een zieke favoriet, oppassen voor de twee Michaels en Belgische hoop op succes

Michael Smith

Het is een immens drukke maand geweest voor de kersverse wereldkampioen. ‘Bully Boy’ moest het ene na het andere interview geven, zowat overal z’n kop laten zien (zoals de aftrap gaan geven bij z’n favoriete voetbalclub), en trok naar Bahrein en Denemarken voor de World Series. Maar Smith won wel meteen de Bahrain Darts Masters en haalde ook in Kopenhagen de halve finales. De Engelsman is van z’n finalecomplex af en dus helemaal los. Wie hem klopt, is dichtbij eindwinst.

Peter Wright

Het WK was geen succes voor ‘Snakebite’, die er al in de derde rond uitging tegen Kim Huybrechts. De tol van de vele ziekenhuisbezoeken met zijn vrouw was dus toch wat te zwaar. Maar Wright kan intussen weer wat vrijer spelen en schreef vorige week de Nordic Darts Masters op z’n naam door Michael van Gerwen, Michael Smith én Gerwyn Price te verslaan. Dan zit de vorm wel snor.

Michael van Gerwen

Als er eentje uit is op wraak, dan is het ‘Mighty Mike’ wel. De Nederlander verliest niet graag en al zeker niet in een WK-finale. Op de Nordic Darts Masters was het nog wat te slapjes, maar op een ‘major’ als de Masters is Van Gerwen altijd klaar voor de strijd. Hij is met vijf overwinningen ook de recordhouder, al dateert zijn laatste Masters-triomf van 2019.

Gerwyn Price

Twee keer net niet voor ‘The Iceman’ deze maand, met verloren finales in Bahrein en Denemarken. Maar Price stond wel twee keer in de eindstrijd en dus lijkt de vorm dik oké voor de man die op het WK-podium verscheen met een koptelefoon. Maar de Welshman liet donderdag weten dat hij ziek is. “Hopelijk voel ik me snel beter. Ik heb me nog nooit zo ziek gevoeld. Hoge temperaturen, veel zweten, en dat terwijl ik het koud heb”, klonk het op Instagram.

Dimitri Van den Bergh

Twee keer ging ‘The DreamMaker’ er in de kwartfinales uit op de World Series: tegen Smith en tegen Price. Maar Van den Bergh had evengoed twee keer kunnen winnen. In Kopenhagen gooide onze landgenoot vorige week twee keer over de 100 gemiddeld en dat zonder intensieve training. “Ik voel me goed, laat het seizoen maar komen! En dan had ik me nog niet eens goed voorbereid. Ik kijk al uit naar de Masters. Knallen op die major”, aldus Van den Bergh. Z’n loting is echter niet vanzelfsprekend. Eerst ex-wereldkampioen Gary Anderson, dan Rob Cross en in de kwartfinales mogelijk een rematch met Michael van Gerwen.

Rob Cross

Op het WK leek ‘Voltage’ een van de outsiders te gaan worden en eentje die het in een vroeg stadium Michael van Gerwen bijzonder lastig zou kunnen maken. Maar in de vierde ronde ging de ex-wereldkampioen er verrassend uit tegen Chris Dobey. Weg droom. Cross speelde de voorbije maanden echter uitstekend en staat opnieuw zesde op de wereldranglijst. Mits een goeie Masters mag Cross ook zeker van deelname aan de Premier League.

Joe Cullen

De titelverdediger. ‘The Rockstar’ had een uitstekend voorjaar met de eindzege in de Masters en de finale van de Premier League. Daarna was het allemaal net wat minder, op een uitschieter op de European Tour en twee kwartfinales op een ‘major’ na. Het WK werd een teleurstelling met een exit in de vierde ronde en z’n plek in de Premier League moet Cullen opnieuw verdienen.

Nathan Aspinall

Het jaar van de comeback. ‘The Asp’ begon met een pijnlijke blessure en lag er even uit begin 2022. Er werd gevreesd voor een lange afwezigheid, maar Aspinall kwam sterker terug dan ooit. De Engelsman haalde twee majorfinales (Grand Prix en Grand Slam), maar verloor ze allebei. Op het WK ging Aspinall er al in ronde drie uit tegen toptalent Josh Rock, maar niemand twijfelt eraan dat Aspinall klaar is voor een nieuw topseizoen. Van hem ben je nooit gewonnen.

Luke Humphries

Niemand maakte zo’n sprong voorwaarts als ‘Cool Hand Luke’ in 2022. Liefst vier toernooien van de European Tour schreef de Engelsman op z’n naam, ede dankzij de verloren kilo’s en een gezondere levensstijl. Humphries toonde zich ook op de grote toernooien, met twee halve finales. Het podium van de Masters zal hem dus geen zenuwen bezorgen, integendeel. Al kreeg hij wel een mentaal tikje op de Bahrain Darts Masters door een 5-1 voorsprong uit handen te geven tegen Raymond van Barneveld, die vervolgens met 6-5 won.

Jonny Clayton

Staat voor jaar van de waarheid. Clayton won twee jaar terug liefst vier majors, waaronder de Masters. Speelde beste goed in Bahrein en Denemarken, maar verloor tot tweemaal toe van landgenoot Gerwyn Price.

Dave Chisnall

De verliezend finalist van vorig jaar. ‘Chizzy’ is altijd een outsider als er om veel geld gespeeld wordt, maar het is gissen naar zijn vorm. Ging er op het WK ook al in derde ronde uit.

Ross Smith

Won het EK bij zijn debuut en is er voor het eerst bij op de Masters. ‘Smudger’ staat bekend om zijn vele 180’s en heeft wat goed te maken nadat hij op het WK een quasi gewonnen partij toch nog uit handen gaf tegen Dirk van Duijvenbode.

Cullen won vorig jaar de Masters. — © ISOPIX

PROGRAMMA

Vrijdag 27 januari (vanaf 20u00)

Eerste ronde

Ryan Searle v Dave Chisnall

James Wade v Callan Rydz

Dirk van Duijvenbode v Krzysztof Ratajski

Nathan Aspinall v Stephen Bunting

Dimitri Van den Bergh v Gary Anderson

Jose de Sousa v Gabriel Clemens

Joe Cullen v Chris Dobey

Damon Heta v Ross Smith

Zaterdag 28 januari

Middagsessie (vanaf 13u45)

Tweede ronde

Danny Noppert v Nathan Aspinall/Stephen Bunting

Rob Cross v Dimitri Van den Bergh/Gary Anderson

Jonny Clayton v James Wade/Callan Rydz

Luke Humphries v Joe Cullen/Chris Dobey

Avondsessie (vanaf 20u00)

Tweede ronde

Gerwyn Price v Dirk van Duijvenbode/Krzysztof Ratajski

Peter Wright v Ryan Searle/Dave Chisnall

Michael Smith v Damon Heta/Ross Smith

Michael van Gerwen v Jose de Sousa/Gabriel Clemens

Zondag 29 januari

Middagsessie (vanaf 13u45)

Kwartfinale

Avondsessie (vanaf 20u00)

Halve finale

Finale

FORMAT

Eerste ronde: Best of 11 legs

Tweede ronde: Best of 19 legs

Kwartfinale: Best of 19 legs

Halve finale: Best of 21 legs

Finale: Best of 21 legs

PRIJZENGELD

Winnaar: 65.000 pond (74.000 euro)

Verliezend finalist: 30.000 pond (34.000 euro)

Halve finale: 20.000 pond (23.000 euro)

Kwartfinale: 12.000 pond (13.500 euro)

Tweede ronde: 7.500 pond (8.500 euro)

Eerste ronde: 4.000 pond (4.500 euro)