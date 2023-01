Drie mannen gearresteerd voor autodiefstal in Zepperen

De politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken heeft drie mannen gearresteerd voor de diefstal van een auto, eerder deze week in Zepperen.

Maandag kreeg de politie de oproep binnen dat er in Zepperen een voertuig was gestolen. Dinsdag vond een politieploeg tijdens een patrouille het voertuig in kwestie terug op de Veemarkt. Aan de hand van de camerabeelden kon de politie de drie verdachten identificeren. De mannen werden dinsdag en woensdag gearresteerd. Het onderzoek wordt verdergezet. siol