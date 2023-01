Anderlecht bevestigt officieel breuk met CEO Peter Verbeke: “We vonden geen akkoord voor een verdere samenwerking”

Anderlecht heeft officieel afscheid genomen van CEO Peter Verbeke. Het nieuws werd de voorbije dagen al door verschillende media naar buiten gebracht. De club dankt Verbeke voor het geleverde werk. Die was de voorbije jaren achtereenvolgens Head of Sports en CEO van de Brusselse club.

“In oktober 2022 moest Peter Verbeke het werk staken om medische redenen. Uiteindelijk werd in november 2022 beslist om Jesper Fredberg aan te stellen als nieuwe CEO Sports. Kenneth Bornauw is als CEO Non-Sports verantwoordelijk voor de operationele en commerciële werking van de club.”

“Van zodra Peter hersteld bleek, knoopte de club gesprekken aan met Peter over zijn toekomst. Die gesprekken verliepen met wederzijds respect en constructief, maar leverden geen akkoord op over een verdere samenwerking. Daarom werd er beslist om de wegen te laten scheiden. De club bereikte intussen ook een akkoord met Peter Verbeke over de modaliteiten van zijn vertrek”, klinkt het in het persbericht.