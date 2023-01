Vrouw (33) steekt eigen woning in brand maar herinnert zich niets meer

Een vrouw (33) uit Sint-Truiden riskeert 4 jaar cel met uitstel omdat ze haar voormalige woning in Alken in brand stak. Volgens haar advocaat had de vrouw een drugspsychose.

Op 15 maart 2020, om 4.55 uur ’s nachts, stond de woning – deel van een tweewoonst – waar de vrouw toen woonde in lichterlaaie. De bewoonster klom via een raam binnen bij een buurman en maakte hem hysterisch wakker. Volgens haar hadden twee kameraden, die eerder die avond langs waren gekomen, haar huis in brand gestoken terwijl ze haar gedrogeerd hadden met GHB en bewusteloos hadden achtergelaten.

De brand kon geblust worden, maar het pand was volledig vernield en de woning van de vrouw werd onbewoonbaar verklaard. De branddeskundige vond maar liefst vijf brandhaarden, waaronder een aangestoken matras. “Het ging niet om een brand wegens onvoorzichtigheid of een technisch defect”, zo stelde de Tongerse aanklager. “Er werden geen brandversnellers gebruikt, maar er werd wel brandbaar materiaal bijgehaald.”

Black-out

De twee kameraden van de vrouw werden verhoord, maar al snel bleken zij onschuldig. De mannen waren om 2 uur ’s nachts vertrokken en hadden nadien nog berichtjes met de vrouw gestuurd. Het is volgens de procureur dus onmogelijk dat zij de brandstichters waren. Volgens de aanklager is het de vrouw zelf geweest, die haar woning in brand stak. Zelf verklaarde de vrouw echter dat ze niets meer wist van die nacht en kampt met een volledige black-out. “Ik weet het gewoon niet meer. Ik denk niet dat ik het gedaan heb, omdat er te veel waardevolle spullen van mijn dochter in huis lagen. Maar ik weet het echt niet meer.”

De advocaat van de vrouw bevestigde wel dat haar cliënte de dader van de brandstichting is. Zij stelt zich echter vragen bij de geestestoestand van de vrouw. “Ze verklaarde dat er GHB uit haar kranen kwam gelopen, ze klom bij haar buurman binnen en stond hysterisch en paranoia aan zijn bed. Die man sprak zelf over een drugspsychose. Ik ben dan ook zeker dat zij echt geloofde in haar eigen waanbeelden en verhalen over haar vrienden, maar nu is ze in begeleiding geweest en moet ze toegeven dat ze zich gewoon niets meer herinnert.”

4 jaar met uitstel

De gerechtsdeskundige oordeelde dat de vrouw echter niet leed aan een geestesstoornis maar dat ze wel laagbegaafd is en een infantiele persoonlijkheid heeft. Omdat een behandeling zich opdringt, vraagt de procureur een celstraf van vier jaar met uitstel onder voorwaarden. De vrouw moest zich verder ook nog verantwoorden voor het bezit van cocaïne en GHB in Hasselt, een maand voor de brandstichting. Toen werd ze hysterisch door een voorbijganger naar het politiebureau gebracht omdat ze geloofde dat haar huis vol bommen lag. Voor het drugsbezit riskeert ze bijkomend een celstraf van drie maanden en een geldboete van 8.000 euro, eveneens met uitstel.

Vonnis volgt op 23 februari.