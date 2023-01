OPROEP. Ben jij een draagmoeder of heb je een kindje gekregen via een draagmoeder in Limburg?

Hasselt

Paris Hilton maakte bekend dat ze via een draagmoeder een kindje heeft gekregen. Het fenomeen is niet alleen in Hollywood, maar ook ver daarbuiten in opmars. Zijn er in Limburg ook vrouwen die hun buikje ‘lenen’ om de kinderwens van een ander koppel te vervullen? Hoe verloopt zo’n zwangerschap? Welke afspraken komen daarbij kijken?

Was of ben jij zelf draagmoeder of heb jij een super draagmoeder gehad om jouw kindje te kunnen krijgen? Deel je ervaring met ons en doorbreek het taboe via deze oproep: