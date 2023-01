Aanloop naar Madrileense derby ontsierd door “walgelijk” tafereel aan brug: “Madrid haat Real”

De spanning voor de derby tussen Real Madrid en Atlético Madrid is te snijden. Supporters van de Rojiblancos hingen een pop met het shirt van Real-speler Vinicius Jr. aan een brug. “Walgelijk”, klinkt het bij Atlético in een reactie.

Real en Atlético spelen donderdagavond tegen elkaar in kwartfinales van de Spaanse beker. Om de boel nog wat meer op te jutten, werd een pop met het shirt van de Braziliaanse aanvaller van De Koninklijke van een brug vlakbij het trainingscentrum van Real gehangen. Dat tafereel ging gepaard met een spandoek met daarop: “Madrid haat Real”.

“Dit zijn weerzinwekkende en ontoelaatbare dingen die onze club te schande maken”, reageert Atlético Madrid. “Wij veroordelen elke daad die de waardigheid van mensen aantast, altijd en overal. De rivaliteit tussen beide clubs is groot, maar er is ook respect. We kennen op dit moment de dader of daders niet, maar daarmee ontlopen ze hun verantwoordelijkheid niet. We hopen dat de autoriteiten kunnen ophelderen wat er is gebeurd en dat gerechtigheid geschied.”

Intussen werd er door La Liga al een onderzoek gevraagd naar de feiten.