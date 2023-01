Watford wil verdediger Wesley Hoedt huren van Anderlecht

De discussies zijn aan de gang en schieten goed op, maar Hoedt was vandaag nog steeds op training bij Anderlecht. De bedoeling is vooral dat de Engelse tweedeklasser Hoedt zijn loon overneemt. Bij RSCA is de verdediger uit de gratie gevallen nadat hij zich onprofessioneel gedroeg toen hij op de bank belandde.

Watford is overigens een ploeg waar makelaar Mogi Bayat kind aan huis is, maar het is niet duidelijk of de manager een rol speelt in deze potentiële deal.