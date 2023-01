Wagen gestolen bij Garage Jente in Zutendaal: “Terwijl we aan het werk waren”

Deze wagen werd woensdag om even over 17 uur gestolen op het terrein van Garage Jente in de Tiendenstraat in Zutendaal. — © RR

ZUTENDAAL

Bij Garage Jente in de Tiendenstraat in Zutendaal is woensdag om even na 17 uur een wagen gestolen. De Toyota Land Cruiser stond geparkeerd op het binnenterrein van de garage. “De wagen is gestolen op het ogenblik dat we in de garage aan het werk waren”, zegt Jente Coemans.