Trump mag weer op Twitter, Facebook en Instagram, maar zal hij daar ook gebruik van maken? “Het zou een blamage zijn”

Het is intussen al meer dan twee maanden geleden dat de Trump-ban op Twitter werd opgeheven, maar toch blijft het vooralsnog stil op het account van de omstreden ex-president. “Hij heeft natuurlijk nog steeds zijn eigen platform Truth Social”, verklaart Amerika-kenner Frans Verhagen. “Het zou een blamage zijn om nu plots terug te keren naar Twitter.”

Zien we hem dan nooit meer terug op Twitter? Dat wil Verhagen niet gezegd hebben. “Ik vermoed dat hij voorlopig nog afwacht wat er allemaal met Twitter gebeurt, want dat bedrijf is toch aan het zwalpen. Ik denk dan ook dat hij het zo lang mogelijk zal willen uitstellen, maar Trump blijft natuurlijk een opportunist. Als het hem binnenkort goed uitkomt, zal hij zijn account wel weer in gebruik nemen.”

Wanneer dat precies zal zijn, vindt Verhagen moeilijk om te zeggen. “Ergens in de campagne richting presidentsverkiezingen van 2024 zal hij wel een geschikt moment vinden.”

Draad weer oppikken

Ook journalist Charles Groenhuijsen, die lange tijd in Amerika verbleef, verwacht dat Trump binnenkort weer zijn toevlucht zal zoeken tot de mainstream sociale mediaplatforms. “Hij gaat gewoon de draad weer oppikken waar hij hem heeft achtergelaten twee jaar geleden. Ik verwacht niet dat hij op een andere manier campagne zal voeren als toen. En daar hoort dus ook sociale media bij.”

Groenhuijsen volgde Trump lange tijd op de voet en schreef zelfs een biografie over hem. Hij vindt de beslissingen van Meta en Twitter om de Republikein weer toe te laten onbegrijpelijk. “Sommige beschouwen een sociaal medium als een nutsvoorziening. Iets waar iedereen recht op heeft, zoals water en elektriciteit. Maar dat klopt niet: Twitter en Facebook zijn mediums om een boodschap op te verkopen. Dat mag niet zomaar iedereen. In de krant wordt ook niet eender welke racist of fascist aan het woord gelaten.”

Pathologische leugenaar

“Trump is een pathologische leugenaar die absoluut geen platform mag krijgen”, vindt Groenhuijsen. “Als ik bijvoorbeeld terugdenk aan hoe hij in oktober sprak over Elaine Chao, een ex-medewerker in het kabinet van Trump tijdens diens presidentschap en de vrouw van zijn partijgenoot Mitch McConnell, dan vind ik het heel ongepast om hem weer toegang tot die media te verlenen.” Trump sprak over Chao als McConnells “China loving wife” en verbasterde haar naam tot een racistische variant: Coco Chow.

Verhagen is het eens met zijn collega: “Er waren gegronde redenen om Trump na de bestorming van het Capitool van Twitter, Facebook en Instagram te gooien. Ik zou niet weten wat er ondertussen is veranderd.” Al mogen we volgens Verhagen de impact van deze beslissingen ook niet overschatten: “Twitter is de laatste tijd veel aan invloed verloren. En als hij terugkeert, zou het sowieso gaan om een zwaktebod. Het zou tonen dat zijn campagne en zijn eigen platform onvoldoende werkt.”