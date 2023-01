Lennart Mertens zit na zes maanden Club NXT alweer op het vertrouwde nest in Deinze: “Ik had moeite met die 1.001 regeltjes”

Hoeveel pech kan je hebben? Na zes intense maanden verliet Lennart Mertens Club NXT om terug te keren naar KMSK Deinze, maar uitgerekend in zijn eerste match voor de club van zijn hart geraakte hij vrij ernstig geblesseerd. De spits is minstens zes weken out en mist vrijdagavond Deinze - Club NXT.

Veel volk trekt Deinze niet, maar sinds Marc Grosjean overnam als coach, draait het beter dan ooit. Zeker vrijdag tegen Club NXT wordt er wat volk verwacht. Lennart Mertens zal op de eerste rij zitten, want hij wil de match voor geen geld ter wereld missen, ook al had hij natuurlijk veel liever zelf op het veld gestaan.

“Het was vorig weekend op het veld van RWDM een heroptreden in mineur en ik liep mijn blessure eigenlijk heel stom op”, doet de spits zijn verhaal. “In een fase met de keeper geraakte mijn been klem onder zijn lichaam. Ik kon niet meer weg en mijn voet en been draaiden door. Ik wist direct dat het niet goed zat. Al valt de diagnose al bij al nog mee. De mediale band is gescheurd en ik zal zes weken out zijn, maar het had erger kunnen zijn. Ik ben in het verleden altijd gespaard gebleven van zware blessures. Ik ben nu 30 jaar, laat ons hopen dat het de zwaarste en laatste blessure van mijn carrière is.”

Lennart Mertens heeft bewogen weken achter de rug. Het was een verrassing dat hij na zes maanden alweer vertrok uit Westkapelle voor zijn geliefde en vertrouwde clubje. “Deinze is thuiskomen”, zegt de spits. “Ik speelde hier al zes jaar. Hoewel nog veel clubs interesse hadden, wilde ik liever terugkeren. Ik ken hier iedereen, want ook na de overname is het een familiale club gebleven. Als mijn nieuwe contract is afgelopen, zal ik hier in totaal tien jaar hebben gespeeld.”

Een stuk van het meubilair dus, maar de club heeft wel ambitie en wil op termijn zelfs naar de Jupiler Pro League. “Er is veel veranderd in de goede zin”, vindt Mertens. “Er is een heel bekwame trainer en de werking is top nu. Professioneel ook, met een fitness, revalidatie, wellness, sauna, ijsbad, noem maar op. Niet de grote luxe zoals op Club Brugge, maar toch bovengemiddeld.”

© BELGA

Ruud Vormer

Het hoge woord is eruit: Club Brugge, zijn vorige werkgever waar hij sinds juni aan de slag was als prille dertiger in een groep jonkies. Mertens zou moeite hebben gehad met het puur professionele leven, zo wordt er gezegd. “Klopt niet helemaal”, reageert de spits. “Club NXT is een opleidingsploeg. Ik kon heel goed opschieten met iedereen, maar had moeite met de vele regeltjes. Er waren er 1.001, en dit voor de stomste zaken. Eten moest altijd collectief bijvoorbeeld, maar als man van 30 jaar was dat niet plezant. Aan die gasten lag het zeker niet. Zij waren misschien twaalf jaar jonger, maar het contact was super en ik hoor ze nog altijd een paar keer per week. Zij staan aan het begin van hun carrière en moeten de weg naar de top nog bewandelen, en dat gaat gepaard met discipline en regeltjes. Maar mij frustreerden die regeltjes.”

“Ook voor coach Nicky Hayen was dat nieuw”, vervolgt Mertens. “Hij moest ook zijn weg zoeken, maar hij heeft natuurlijk het geluk dat hij met een topgroep kan werken. Die gasten hebben enorme mogelijkheden en worden intens met data opgevolgd. Als ik dat vergelijk met hoe ik werd opgeleid, een wereld van verschil is het. Elk detail wordt opgevolgd. Merken ze dat je beenspieren wat kracht missen, dan wordt daar op gewerkt. Het Basecamp is qua infrastructuur ook top. Alfred Schreuder (ex-trainer van Club Brugge, red.) vertelde dat zelfs Ajax niet zo ver stond. Je hebt er de nieuwste toestellen en faciliteiten. Als je daar de poort binnenrijdt, krijg je automatisch zin om te trainen. Iedereen wordt daar gewoon beter, alles is op elke speler persoonlijk afgestemd. Alles loopt er ook over in mekaar. Ik had dan ook vaak contact met jongens zoals Simon Mignolet, Hans Vanaken, Brandon Mechele en Mats Rits. En Ruud Vormer natuurlijk. Dat is de tofste mens die je in de voetbalwereld kan ontmoeten. Altijd in voor een babbel of een grap, maar ook op en top professioneel. Echt een topkerel met wie ik een goede band opbouwde.”

Oost west, thuis best: dat blijkt nu toch voor Mertens. “Ik voelde mij in Deinze meteen weer thuis en het is ook dichter vanuit Zottegem, waar ik woon. Het is 25 minuten rijden, Westkapelle was al gauw een uur. Ook op dat vlak is mijn transfer dus een goede zaak. Ik denk ook wel dat ik de geschiedenis zal ingaan als die spits van Deinze en dat bevalt me wel.”