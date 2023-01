In het spoor van filmsterren: ‘set-jetting’ is de reistrend van het moment

Kuieren door de straten van Parijs en jezelf een beetje Emily wanen, shoppen in New York met de attitude van Carrie Bradshaw of liever Sicilië verkennen met White lotus-scenario’s in je achterhoofd? Dan ben je volop aan het ‘setjetten’. En je bent niet alleen. Een recente studie van technologiebedrijfje PhotoAid wees uit dat 96 procent van de Amerikanen hun reisplannen laten sturen door hun favoriete tv-programma’s en films.

Dat deze nieuwe reistrend nog aan populariteit zal winnen in 2023, blijkt ook uit een rapport van de Londense luchthaven Luton. “Locaties uit series en films hebben altijd al onze aandacht getrokken omdat we ons ter plekke vereenzelvigen met de personages en ons ook vergelijkbare filmervaringen kunnen voorstellen”, zegt Clare Armstrong, hoofd klantentevredenheid op de luchthaven.

Zij vindt de trend niet verwonderlijk. “Veel films en tv-programma’s spelen zich af op de mooiste plekken ter wereld. Daarnaast kunnen ze dienen als een handige gids voor wie niet kan kiezen uit het overweldigende aanbod bestemmingen en hun bezienswaardigheden.”