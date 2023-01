Turks international Serdar Dursun moet het nieuwe speerpunt van KV Mechelen worden

Dursun is een echte laatbloeier. Hij voetbalde lange tijd voor Turkse laagvliegers en spenderde een groot deel van zijn carrière in de Duitse tweedeklasse. Tot hij in de zomer van 2021 een toptransfer naar Fenerbahçe realiseerde. Zijn eerste seizoen voor de Goddelijke Kanaries was zeer succesvol, met vijftien goals en vier assists in 37 optredens. Zijn prestaties in de Süper Lig gingen niet onopgemerkt voorbij. Dursun werd international, en scoorde in tien interlands al zeven keer.

Met de komst van de Portugese trainer Jorge Jesus begin dit seizoen verloor Dursun zijn basisplaats. Bovendien spelen de prima prestaties van onze landgenoot Michy Batshuayi niet in zijn kaart. Om zijn plaats bij de Turkse nationale ploeg te behouden is Dursun op zoek naar speelminuten. Die kan hij Achter de Kazerne, waar de spitspositie sedert het vertrek van Hugo Cuypers afgelopen zomer vacant is, haast met zekerheid krijgen. Het Mechelse doelwit geniet ook interesse uit Italië en Qatar.