Met een cocktail in een hangmat onder een palmboom op het strand, bij 30 graden, in december. Als dat nog niet overtuigt, tillen alomtegenwoordige brede lach en de kleurenpracht – Die vogels! Die kleren! Die bomen! – je wel voorbij dat ene (seks-)toeristische vooroordeel. Want the Gambia is je bezoek zo waard.