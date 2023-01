Dit weekend tellen we de vogels in onze tuin. Je zal er niet gauw een smient, een rietgors of een casarca voor je verrekijker krijgen. Om die te spotten moeten we de natuur in. Hier helpen we je op weg. Van ideale locaties waar je al die soorten kan vinden tot gegidste wandelingen en zelfs een drijvende vogelkijkhut om je te verbergen bij het observeren.