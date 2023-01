Nog eens vier Limburgse verdachten opgepakt voor aanslag in Brasschaat

Zaterdagnacht rond 4.15u ontplofte een vuurwerkbom aan de gevel van een kantoorgebouw met ruim 40 kantoren op de Bredabaan in Brasschaat. Door de explosie sneuvelde de voordeur en twee ramen, de gevel raakte zwartgeblakerd. Niemand raakte gewond.

Kort na de feiten kon de politie in Maasmechelen al twee verdachten arresteren, een 19-jarige man uit Maasmechelen en een 18-jarige vrouw. Zij werden aangehouden en verschijnen vrijdag voor de raadkamer.

Woensdag werden nog eens vier verdachten opgepakt. “De Federale Gerechtelijke Politie (FGP) van Antwerpen heeft woensdag drie huiszoekingen uitgevoerd in Dilsen-Stokkem, Lanaken en Maasmechelen. Daarbij werden vier personen, twee 18-jarigen en twee 17-jarigen, gearresteerd”, bevestigt woordvoerster Kato Belmans van het Antwerps parket.

De twee minderjarigen werden voorgeleid voor de jeugdrechter. “De twee 18-jarigen werden voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Antwerpen, die besliste hen aan te houden. Ze verschijnen maandag voor de raadkamer”, aldus Belmans.

Maasmechelen

Mogelijk kan de aanslag in Brasschaat gelinkt worden aan eerdere incidenten in Maasmechelen. Daar brachten onbekenden twee nachten op een rij een vuurwerkbom tot ontploffing, eerst in de inkomhal van een appartement en daarna aan de voordeur van een woning. In die woning woonde de familie van de persoon die een dag eerder mogelijk het doelwit was.

In het kantoorgebouw in Brasschaat is echter ook een transportfirma gevestigd waarvan de zaakvoerder in de cel zit in een lopend drugsdossier. Ook een Schotens restaurant dat vorig jaar geviseerd werd, heeft zijn maatschappelijke zetel in het gebouw. “Een link met het drugsmilieu wordt onderzocht”, zegt Belmans.