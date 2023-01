Motorrijder (46) zwaargewond na botsing met wagen die hem geen voorrang verleende

Het ongeval gebeurde rond 7.15 uur op de Staatsbaan in Handzame. Een 46-jarige motorrijder die uit de richting van Kortemark kwam werd er gegrepen door een Volvo die rechts vanuit de Aarsdamstraat kwam. Die bestuurder, een man uit de buurt, verleende geen voorrang. De botsing was zwaar. De motorrijder kwam in de flank vooraan van de Volvo terecht en werd over de motorkap gekatapulteerd. De man kwam met een smak op de grond terecht en bleef daar liggen. Zowel een MUG-dienst, een ziekenwagen als de politie en brandweer snelden ter plaatse. De MUG-arts diende de man de dringendste zorgen toe. De motard raakte zwaargewond aan de benen en de knie en moest ter plaatse worden gestabiliseerd. Na een half uur kon hij naar het ziekenhuis van Torhout worden overgebracht.

Door het ongeval was de Staatsbaan een tijdlang grotendeels versperd. Het verkeer moest omrijden en de brandweer voorzag de nodige signalisatie.

Preventief remmen

Een oom van het slachtoffer die in de buurt woont was snel ter plaatse. “Hij was onderweg met zijn motor naar zijn werk bij Volvo in Zarren”, zegt de man. “Hij passeert hier dus dagelijks, zowel met de auto als de motor. Dat velen hier geen voorrang verlenen, weet hij ook. Volgens wat hij vertelde voorzag hij het ongeval, want het leek erop dat die bestuurder hem helemaal niet had gezien. Daarom begon hij al preventief te remmen, maar een botsing kon niet meer vermeden worden. Gelukkig minderde hij al vaart anders konden zijn verwondingen ernstiger zijn. Nu bleef hij bij bewustzijn en kon hij zijn vrouw nog bellen. De verwondingen zijn allemaal aan zijn benen. Er zal revalidatie nodig zijn, maar normaal komt alles goed.”