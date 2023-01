De laatste badplaats aan onze kust zónder toeristentaks gaat nu ook overstag

Knokke-Heist

Als laatste badplaats gaat nu ook Knokke-Heist toeristentaks innen. Vanaf 2024 betalen hotels 125 euro per slaapplaats, voor een vakantiewoning is dat 250 euro per bed. De operatie moet de stadskas een slordige 2 miljoen euro per jaar opbrengen, al is het volgens het gemeentebestuur vooral belangrijk dat iédereen nu gelijk is voor de wet. “We waren de laatste der Mohikanen”, aldus burgemeester Piet De Groote.