Schrik om arbiter na Koreaanse kanonskogel tijdens WK hockey: “Het zag er niet best uit”

Dat niet alleen de uitloper gevaar loopt bij een strafcorner, bleek wel vlak voor het einde van het tweede kwart van de door Oranje met 5-1 soeverein gewonnen WK-kwartfinale. Bij een sleeppush van de Zuid-Koreaan Jong Hyun Jang, die normaal snelheden bereikt van rond de 110 kilometer per uur, belandde de bal via de stick van uitloper Lars Balk vol in het gezicht van scheidsrechter Ben Göntgen.

De Duitse pechvogel ging daarop tegen de vlakte en moest worden afgevoerd naar het ziekenhuis. Hij werd vervangen door de Indiase reserve-arbiter Raghu Prasad. Balk, de kamikazepiloot die woensdagavond de ene na de andere strafcorner onschadelijk maakte, was zich rot geschrokken, bekende hij na afloop van de 5-1 zege.

“Je ziet hoe gevaarlijk een strafcorner is. Nu ben ik aan alle kanten goed beschermd, maar de scheidsrechter niet.” Nadat het rustsignaal had geklonken, nam Balk poolshoogte bij Göntgen. „”k wilde vragen hoe het met hem was, maar toen ik hem nog gestrekt zag liggen heb ik dat even gelaten. De bal was vol op zijn oogkas, het zag er niet best uit. Ik ga hem zeker nog een berichtje sturen en vragen of hij oké is.”

De ref liep uiteindelijk een gebroken kaak op en wordt donderdag geopereerd, zo meldde de internationale hockeyfederatie.

