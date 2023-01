GEMEENTERAAD. Na toevloed op containerpark: houtafval wordt betalend in Heers

Heers

Algemeen directeur: Wendy Cosemans vervangt Ivo Carlens voorlopig als algemeen directeur. “Onze algemeen directeur sukkelt de laatste weken met de gezondheid en moest zelfs een zware ingreep ondergaan”, legt burgemeester Kristof Pirard (VLDumont) uit. “Hij heeft nu veel rust nodig. Wendy is tweede is rang en kent dan ook het reilen en zeilen van de gemeente. Zij zal Ivo vervangen zolang hij in ziekteverlof is.”

Bibliotheek: De raad keurde de huurovereenkomst goed van het pand aan de Steenweg met de Roppebibliotheek. “Dat is intussen verkocht aan een particulier”, zei burgemeester Pirard. “Tot het nieuwe cultuurcentrum BASS klaar is, behouden we de Roppebibliotheek en dus moeten we alles formaliseren. De maandelijkse huur bedraagt 850 euro per maand.” De oppositie onthield zich. Erika Princen (Hecht) vroeg of de gemeente een plaatsbeschrijving gaat laten opmaken. “Zo voorkom je een hoop problemen na het stopzetten van het contract en kan je je als gemeente indekken.”

Houtafval: De gemeente gaat een contantbelasting invoeren voor het inzamelen van houtafval op het containerpark. “Heers is de enige gemeente uit de omgeving waar geen belasting geheven wordt op houtafval”, aldus bevoegd schepen Benny Schroyen (VLDumont). “In 2020 en 2021 werd er in Heers dubbel zoveel hout binnengebracht in vergelijking met de omliggende gemeenten. Volgens ons wordt er hier ook hout van andere gemeenten en steden aangeleverd. Met een belasting van 2,5 euro per kuub hout hopen we deze fractie te laten afnemen. “ De oppositie stemde unaniem tegen. “Een landelijke gemeente als Heers heeft sowieso veel meer hout”, vertelde Daniel Medarts (N-VA). “Nu ga je in feite de belastingen verhogen en zal alles thuis opgestookt worden.”