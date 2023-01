Ex-spits van AA Gent blundert in Camp Nou: Alexander Sorloth mist niet te missen kans tegen FC Barcelona

De Catalanen kregen een duwtje in de rug om de Baskische muur te slopen na een rechtstreekse rode kaart voor Brais Mendez in de 40e minuut. Ousmane Dembélé ontpopte zich in de tweede helft tot de gevierde man bij de Blaugrana met de enige goal van de clash. Dat was onwaarschijnlijk want Alexander Sorloth (ex-AA Gent) miste voor de bezoekers een dot van een kans.

