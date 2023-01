Advies geven aan vrienden met een dilemma? Moei je er liever niet mee

Een vriend(in) die twijfelt over een relatie, gezinsuitbreiding, nieuwe job of aankoop geef je beter geen advies. Althans, dat stelt Farbod Akhlaghi, een filosoof die verbonden is aan de universiteit van Cambridge. “Mensen maken transformatieve beslissingen beter zelf.”

Tijdens een gesprek onder vrienden kan het verleidelijk zijn om in te pikken als je bestie begint over problemen op het werk of binnen een relatie. Op zo’n moment is het minstens even verleidelijk om je eigen visie en goedbedoelde advies mee te geven. Je zou beter van job veranderen of misschien moet je de relatie stopzetten. Dat soort raadgeving is allesbehalve een goed idee, vindt Farbod Akhlaghi. “Door je te bemoeien met grote beslissingen van naasten zou je een cruciaal moreel recht kunnen schenden”, stelt hij in het vakblad Analysis.

“Er zijn veel verschillende redenen waarom we zouden kunnen ingrijpen, maar wat onze motivatie ook is: we kunnen aanzienlijke schade aanrichten aan de mensen van wie we het meest houden”, staat erin. De filosoof stelt dat het onze plicht is om anderen zélf ‘transformatieve keuzes’ te laten maken. Enkel zo kunnen mensen ontdekken wie ze zullen zijn als gevolg van hun keuzes, zonder dat iemand zich moeit. De filosoof geeft mee dat er wel uitzonderingen bestaan. Als iemand op het punt staat om de grenzen van het fatsoen te overschrijden, bijvoorbeeld, mag je wel ingrijpen.