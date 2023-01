Scott Parker bevestigt dat oude bekende Jack Hendry terugkeert bij Club Brugge: “Hij kan concurrentie en kwaliteit leveren”

Hendry en Club Brugge leken op het eerste zicht een match made in heaven. Sterkhouder achterin, propere prestaties in de Champions League: zijn prijskaartje van zo’n 4 miljoen euro leek plots peanuts. Tot Alfred Schreuder kwam. Hendry verloor zijn basisplaats en ook Hoefkens koos eerder voor Mechele als centrale verdediger, dus de Schot verkaste naar US Cremonese. Daar kwam hij amper zes keer in actie. “In Italië ging het niet zoals hij het gewild had”, aldus Scott Parker, zijn nieuwe coach bij Club Brugge. “Als de mogelijkheid er is om Jack terug te roepen, moeten we dat doen. Het blijft onze speler. Met Jack erbij kunnen we kwaliteit en concurrentie toevoegen aan deze kern. Dus die kans mogen we niet laten liggen.” Helemaal afgerond is de comeback van Hendry nog niet: de laatste punten en komma’s worden de komende dagen gezet.

© ISOPIX

Gouden Schoen

Parker heeft evenwel nog andere zaken aan zijn hoofd: eindelijk eens een overwinning pakken met Club Brugge. Vorige zondag klonk het bij meerdere spelers dat de Engelse coach zich écht kwaad had gemaakt tijdens de rust. “Of ze mij de eerste keer boos hebben gezien? (grijnst) Waarschijnlijk niet. Ik wou gewoon duidelijk maken dat dit écht niet was wat ik verwacht had. Het is niet omdat je de beste spelers hebt, dat je ook elke match gaat winnen. Je moet het doen als een team.”

Zelf voelt de Engelsman momenteel weinig druk. “Ik voel vooruitgang, maar de resultaten moeten er op een bepaald moment natuurlijk ook komen”, weet Parker. Dat de Gouden Schoen voor Mignolet misschien een trigger kan zijn? “Het is alvast een mooie boost, en trouwens helemaal verdiend. Simon was de beste speler in België in 2022”, aldus Parker. “Maar anderzijds wil ik niet dat mijn keeper zo belangrijk is in mijn team. Club Brugge wil dominant zijn en weinig weggeven, dus daar werken we aan. Maar ik ben erg blij voor Simon. Hij heeft alle verwachtingen waargemaakt sinds hij hier is.”

© BELGA

Top 4

Nog opvallend: Parker gaf zonder omwegen toe dat het halen van de Champion’s Play-offs nu het eerste doel is. “Daar zullen we nog genoeg werk mee hebben”, knikt hij. “Er zijn nog enorm veel wedstrijden en er ligt werk op de plank. Maar het is misschien goed dat mijn spelers nu een duidelijk doel hebben. Maar dit moeten we als groep doen. Uitdagingen aangaan en gewoontes veranderen gaat niet van dag op dag. Het is een proces, maar het gaat de goede kant uit.”