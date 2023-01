Na jarenlange ruzies: nu toch vergunning aangevraagd voor nieuwe sporthal De Koekoek

De aanvraag van de omgevingsvergunning voor de bouw van de nieuwe sporthal De Koekoek is ingediend. Dit eindelijk na jarenlange discussie. In aanloop naar het openbaar onderzoek organiseert de stad een infomoment op donderdag 9 februari in het Michielshof.

De plannen van de nieuwe sporthal De Koekoek en de heraanleg van de vier tennisterreinen lijken nu concreet te worden met de aanvraag van een omgevingsvergunning. Met de bouw van een nieuwe sporthal wil het stadsbestuur tegemoetkomen aan de noden van de huidige sportclubs die er gebruik van maken, én worden mogelijkheden gecreëerd om andere sporten aan te trekken. Zo voorzien de plannen naast de nodige sportinfrastructuur en kleedkamers ook een ruime cafetaria en een polyvalente zaal.

Voorgeschiedenis

De plannen voor een vernieuwde sporthal De Koekoek gaan al een tijdje mee en kregen eerst vorm onder de coalitie van cd&v en Balans, tot in 2018 Pro Hamont-Achel en N-VA aan de macht kwam. Ze kwamen met een eigen visie die volgens hun voorgangers niet drastisch verschilde. Toen sportschepen Joren Mertens N-VA verliet en als onafhankelijk schepen cd&v en Balans terug in het zadel hielp, was de eerste belofte van burgemeester Theo Schuurmans het dossier van de sporthal naar de uitgang te leiden. De nieuwe sporthal wordt vlak naast de oude gebouwd. Zo blijven de sportverenigingen tijdens de bouwwerken verzekerd van onderdak. De oude sporthal zal na voltooiing worden afgebroken, waarna de omgeving verder aangelegd kan worden. De tennisvelden van de Achelse tennisvereniging zijn momenteel gelegen op site De Koekoek. Het vorige beleid van Pro Hamont-Achel en N-VA wou die verplaatsen naar een bouwzone aan De Siggert, maar daar is de beleidsploeg van Schuurmans niet voor te vinden en dus krijgt de tennisclub een toekomst aan De Koekoek. Het resultaat wordt toegelicht op donderdag 9 februari in het Michielshof in Achel. De toelichting met aansluitende vragenronde start om 20 uur.