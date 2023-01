Done deal: Standard verkoopt Amallah voor 2 miljoen (inclusief bonussen) aan Real Valladolid

De kogel is door de kerk. Selim Amallah (26) verlaat Standard voor het Spaanse Real Valladolid. De Marokkaanse international is momenteel onderweg naar Spanje om er zijn medische en fysieke testen af te leggen. Vervolgens zal hij er een contract ondertekenen voor 4,5 seizoenen tot 2027. Standard vangt nog maximaal twee miljoen euro (één miljoen basisbedrag en één miljoen aan bonussen) voor zijn aanvallende middenvelder.

Amallah streek in de zomer van 2019 neer op Sclessin en speelde 3,5 seizoenen voor Standard. In 97 wedstrijden was hij goed voor 31 doelpunten en 11 assists. Dit seizoen kende hij nog een sterke competitiestart, maar werd hij in oktober naar de B-kern gestuurd omdat hij gemaakte mondelinge afspraken over een contractverlenging weigerde na te komen.

Na zijn sterke WK met Marokko stond hij in de belangstelling van Nottingham Forest, Valencia en Almeria, maar uiteindelijk is de keuze gevallen op Valladolid, een ploeg die momenteel in degradatienood verkeert in La Liga.