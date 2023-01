Na Wimbledon nu de Australian Open? Elena Rybakina plaatst zich als eerste voor de finale

Elena Rybakina (WTA 25) heeft zich donderdag als eerste speelster gekwalificeerd voor de finale van de Australian Open. De 23-jarige Kazachse, vorig jaar winnares van Wimbledon, haalde het in de eerste halve finale in Melbourne na een uur en 43 minuten tennis in twee sets (7-6 (7/4) en 6-3) van de Wit-Russische Victoria Azarenka (WTA 24).

De in Moskou geboren Rybakina speelt al een hele Australian Open op hoog niveau. Ze verloor op weg naar de finale slechts een set. Rybakina is aan haar vierde Australian Open bezig. Haar beste resultaat tot dusver was een plaats in de derde ronde bij haar debuut in 2020.

De 33-jarige Azarenka won de Australian Open in 2012 en 2013. Nadien raakte ze in zes deelnames nooit meer verder dan de kwartfinales. Na haar bevalling eind december 2016 keerde Azarenka in 2017 terug op de WTA Tour, maar een vechtscheiding speelde haar aanvankelijk parten. De voorbije jaren kon ze de weg naar boven weer inzetten.

In de finale treft Rybakina de winnares van het duel tussen de Poolse Magda Linette (WTA 45) en de Wit-Russische Aryna Sabalenka (WTA 5). Sabalenka rekende in de derde ronde in Melbourne met haar voormalige dubbelpartner Elise Mertens af. Linette en Sabalenka werken later op de dag hun halve finale af. De vrouwenfinale wordt zaterdag afgewerkt.