GETEST. Duvel Barrel Aged van brouwerij Duvel Moortgat ★★★★☆

Gebruik een andere alcohol in bier en je krijgt een ander bier. Breng Duvel samen met whisky en je brouwt een andere Duvel. Die heeft gerust in eikenhouten vaten waarin al whisky lagerde. Het nieuwe amber bier bekoort met geuren van karamel, nougat, gekonfijte mandarijntjes. De whisky komt pas in de smaak: redelijk zoet, weer die mandarijntjes. In de afdronk turf, ook een opkomend zuurtje. Rokerig. Een bier met karakter. Zeer speciaal. Voer voor bierproevers: wat doet whisky met bier, is dit nog bier? Een fles van 75 cl.

Duvel Barrel Aged Brouwerij Duvel Moortgat, Puurs Alcoholvolume 11,5 graden Schenktemperatuur 10-12 Lekker bij Pasta met truffels Bewaren 3 jaar