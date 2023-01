WK HOCKEY. Vertrouwen bij ‘White Lions’ voor halve finale tegen Nederland: “Kunnen niet wachten om te beginnen”

Victor Wegnez stond donderdag met zijn gebruikelijk enthousiasme de pers te woord in Bhubaneswar. De Red Lion keek uit naar de halve finale van vrijdag (om 14u30 Belgische tijd) op de Wereldbeker hockey in India. “We zijn opgewonden en ongeduldig om er aan te beginnen”, gaf hij aan. “Het is ‘business time’.”

“Er spelen natuurlijk veel zaken in zo’n topduel, maar ik hoop dat onze ervaring de doorslag zal geven tegen het jonge Oranje”, voorspelde Wegnez. Bij Nederland maken dit WK negen spelers hun debuut op een groot toernooi. “Dat we in het verleden al succes haalden en topmatchen konden winnen, is belangrijk.”

Nederland heeft voorlopig de beste aanval van het WK, maar kende ook een makkelijke groepsfase. “Nederland is als enige team nog niet in de problemen gekomen”, knikte Wegnez. “De partij tegen ons is hun eerste echte test. We kunnen daar misschien van profiteren door hen meteen onder druk te zetten.”

De middenvelder van Racing gaf een belangrijk tactisch aspect aan. “Ze spelen man op man en zetten druk op elke verdediger. Wij zullen ruimtes moeten creëren om elkaar aan te spelen. Dit is voor ons moeilijker dan te spelen tegen een team dat in zone opereert, dan zijn de ruimtes op het veld immers open.”

© BELGA

“Meer ervaring en meer recuperatie dan Nederland”

Arthur De Sloover keek donderdag met veel ambitie vooruit naar de halve finale van de Red Lions op de Wereldbeker hockey in India, vrijdag (om 14u30 Belgische tijd) tegen Nederland. Volgens de verdediger hebben de Belgen het voordeel van de extra ervaring. “Bovendien zullen we iets frisser zijn”, legde hij uit.

“We hebben 2,5 dag rust tussen onze kwartfinale en halve finale. Daarmee hebben we een volledige dag meer dan Nederland. Dat kan een verschil maken. Voor ons is het ideaal. Maar natuurlijk verwacht ik ook wel dat Nederland er zal staan.”

De Nederlanders kwamen in hun kwartfinale tegen Zuid-Korea (5-1) nooit in de problemen. Na het maximum van de punten te hebben gehaald in een relatief makkelijke poule, wordt België pas het eerste topland voor Oranje op dit WK. “Ze zijn nog niet echt getest geweest”, knikte De Sloover. “Ik ben benieuwd hoe ze zullen reageren als wij voor komen. Ze hebben weinig ervaring met op achterstand komen. Dat kan ook een voordeel voor ons zijn.”

De Nederlandse bondscoach Jeroen Delmee, ook oud-bondscoach van de Belgen, kwam na de mislukte Spelen in Tokio, waar Nederland er in de kwartfinales uitging, aan het roer te staan. Hij voerde radicale veranderingen door. Liefst negen Nederlandse spelers zijn in India aan hun eerste groot toernooi bezig. “Het is een jonge, enthousiaste ploeg”, zei De Sloover. “Ze zijn offensief sterk. Maar de ervaring die wij de afgelopen jaren hebben opgedaan, is zeker een voordeel.”

De winnaar van België-Nederland, de heruitgave van de WK-finale van 2018, treft zondag in de finale Australië of Duitsland.

Red Lions kunnen op volledig fitte groep rekenen

De Belgische hockeymannen trainden donderdag in Bhubaneswar een laatste keer voor de halve finale op de Wereldbeker van vrijdag (om 14u30 Belgische tijd) tegen Nederland. Bondscoach Michel van den Heuvel kon op een volledig fitte selectie rekenen.

Na de recuperatiedag van woensdag, een dag na de 2-0 zege in de kwartfinales tegen Nieuw-Zeeland, kwamen alle Lions onder een stralende zon op het veld.

Red Lions spelen opnieuw in het wit

De Red Lions speelden op de Wereldbeker hockey in India nog geen enkele wedstrijd in het rood, en dat zal ook vrijdag (om 14u30 Belgische tijd) niet het geval zijn in de halve finale tegen Nederland. De Internationale Hockeyfederatie (FIH) maakte donderdag de kleur van de outfits bekend. De Belgische hockeymannen komen in het wit op het veld. Nederland speelt in het vertrouwde oranje.

De Belgen speelden tot dusver al hun wedstrijden op dit WK in het wit. “Ik weet ook niet waarom dat is”, zei Victor Wegnez donderdag al lachend. “Op de Olympische Spelen in Tokio speelden we ook maar een keer in het rood. Het stoort me niet. Het wit is mooi en staat goed op het blauwe veld. Misschien worden we in de toekomst dan wel de ‘White Lions’.”