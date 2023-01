De minirok is in feeststemming. Niet alleen hangen de rekken momenteel vol, het rokje viert ook nog eens zijn zestigste verjaardag. Vandaag speels en sexy in een ultrakorte vorm, ooit rebels tot ronduit shockerend. Jackie Kennedy was fan, Coco Chanel niet zo. En wie heeft het kledingstuk eigenlijk uitgevonden? Alles over de minirok.