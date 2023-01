David Gaudu haalt in privégesprek uit naar ploegmaat Arnaud Démare, wielerploeg FDJ: “Renners moeten geen vrienden zijn”

“Mijn uitlatingen hadden nooit openbaar mogen gemaakt worden. Ik bied mijn excuses aan aan de ploeg en aan Arnaud”, postte Gaudu op Twitter. De 26-jarige Gaudu gaf in chatgesprekken onder meer aan de 31-jarige Démare niet in de Tourselectie van dit jaar te willen zien.

“We praten niet met elkaar en koersen weinig samen, dat is een voordeel”, zo klonk het onder meer. “Ik wil het hem gerust ook recht in zijn gezicht zeggen. Ik ben niet bang van hem. Hij weet dat ik hem niet in de Tourkern wil. Dat heb ik ook al gezegd. De oorlog is nog niet voorbij.”

Gaudu werd vorig jaar vierde in de eindstand van de Tour de France. Hij mikt dit jaar op het podium. Mocht Démare ook aan de start verschijnen, zal de Fransman dus een pion minder hebben in de strijd om de top drie. Twee zelfs, want Démare heeft ook een loods nodig in de sprints.

“Over anderhalve maand staan ze beiden aan de start van Parijs-Nice”, reageert ploegbaas Marc Madiot bij Ouest-France. “Het zijn geen vrienden, oké, maar dat vraag ik ook niet. Ze moeten weten hoe ze moeten samenwerken. Ik weet intussen wel dat dit niet altijd is met diegenen waarmee je het beste overeen komt. We zullen zien er of problemen van komen, maar ik vertrouw ze.”