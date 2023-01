Neos Maaseik gaat eerste keer wandelen in 2023

Na een feestdagenstop heeft Neos Maaseik de wandelingen hervat. Deze week wandelden ze via Sint-Jansberg naar Ophoven. In De Spaenjerd kwamen de wandelaars even op adem, al hadden de meesten dit niet nodig maar was de nood aan een lekkere kop koffie groot. Na de pauze wandelden ze langs de Maas via Aldeneik terug naar Maaseik.Voor meer informatie over het programma van Neos Maaseik kan je terecht op www.neosvzw.be/maaseik